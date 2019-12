É impossível ficar indiferente a este anúncio de Natal que custou apenas 100 euros | VÍDEO

"Seja criança no Natal" é o convite de uma pequena loja no País de Gales, cujo vídeo está a tornar-se viral.

O proprietário da loja Hafod Hardware, em Powys, no País de Gales, fez um vídeo de Natal que não deixou a Internet indiferente.

O seu objetivo era desejar as boas festas aos seus clientes e promover o comércio local, mas acabou por derreter os corações de milhares de pessoas, tudo graças ao seu filho de dois anos, o protagonista do anúncio.

"Seja criança no Natal" é o mote do vídeo publicitário que já conta com quase meio milhão de visualizações no Youtube.

"É uma loucura. Recebemos imensos emails e mensagens de todos os locais do mundo", disse, citado pela imprensa britânica, o proprietário da loja no País de Gales.

"Sei que o Natal é uma altura de muitas despesas para toda a gente, mas se puder, tente fazer compras em pequenas lojas de comércio local e independente. O seu apoio pode fazer toda a diferença", acrescentou.



O anúncio teve um custo de cerca de 100 euros, que, quase na totalidade, serviu para pagar o cover do tema Forever Young, um sucesso dos Alphaville nos anos 80, que compõe a ‘banda sonora’ do vídeo.