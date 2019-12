Professora de educação especial teve sexo "centenas de vezes" com amigo de 15 anos do filho

Uma professora de educação especial é acusada de manter relações sexuais com um rapaz menor, de 15 anos, amigo do seu filho, durante mais de um ano, na Flórida, Estados Unidos.

De acordo com a imprensa norte-americana, Susan Weddle, de 40 anos, foi detida na segunda-feira e renunciou ao cargo do centro onde trabalhava.

O caso foi descoberto no mês passado, depois de um orientador de uma escola secundária denunciar a existência de mensagens de texto explícitas entre a mulher e o adolescente.

Às autoridades, a vítima confessou que teve relações sexuais com Weddle “centenas de vezes” e que o relacionamento sexual começou em outubro de 2018, quando ele e o filho da agressora foram juntos a um jogo de futebol e a uma festa e depois foram para a casa da mulher.

No entanto, terá sido o adolescente, embriagado, que tentou convencer a mulher a ter sexo com ele. Weddle ainda disse que não era correto, mas acabou por ceder ao pedido do jovem.

Uma testemunha disse ainda que viu o rapaz e a professora a beijarem-se na cozinha, durante uma festa na casa da mulher.

A mulher ofereceu ainda um iPhone, um colar e uma pulseira à vítima. O jovem disse ainda que ambos trocaram várias fotografias sem roupa.

Susan Weddle enfrenta agora várias acusações, incluindo abuso sexual de menor.