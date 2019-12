Homem procurado pelas autoridades em Aljezur encontrado com vida

O homem, de 34 anos, que estava a ser procurado pelas autoridades em Aljezur, desde terça-feira, foi encontrado com vida em Vila do Bispo, esta quinta-feira.

Recorde-se que Filipe Casinha terá caído e pedido ajuda via telefone a um familiar, que alertou de imediato as autoridades. No entanto, o telemóvel ficou depois inativo, escreve o Correio da Manhã.

Segundo o mesmo jornal, o homem foi encontrado ferido e muito longe da área onde inicialmente foram realizadas as buscas.