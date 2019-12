Steve Bruce, atualmente a treinar o Newcastle, contou ao Daily Mail alguns dos episódios mais insólitos da sua carreira. Um deles envolve o Benfica e Dean Saunders.

Decorria a época de 1998/99 quando Steve Brunce assumiu o comando técnico do Sheffield United e deparou-se com uma história que agora recorda com algum humor. "Lembro-me de Dean Saunders vir pelo corredor fora, de malas na mão, a cantar, uma hora antes de o autocarro partir para o jogo que tínhamos frente ao Bristol City. Ele virou-se para mim e disse: 'ninguém lhe contou? Assinei pelo Benfica há 20 minutos'. Fiquei sem reação. Não sabia para quem ligar para reclamar… nunca consegui uma resposta".

O treinador inglês diz que este episódio foi um dos que o levou a pensar em desistir da carreira de treinador. "Estive muito perto de desistir. Pensei: 'Será que isto é realmente o que quero fazer? Quero colocar-me nesta situação?'".