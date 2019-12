Número de voos cancelados na Madeira passa de oito para 40

As más condições meteorológicas levaram ao cancelamento de 40 voos no Aeroporto Internacional Cristiano Ronaldo.

Ao início da manhã avançou-se com a informação de que vento forte tinha desmarcado oito voos agendados, mas as condições não melhoraram e o rol de cancelamentos continuou.



Sublinhe-se que as previsões de mau tempo já tinham levado o Instituto Português do Mar e da Atmosfera a emitir, na quarta-feira, um aviso laranja para o arquipélago, que se prolongará pelo menos até às 21h.