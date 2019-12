Treinador de cães explica qual a melhor raça para oferecer de presente este Natal | Vídeo

Patrick Rocha é treinador de cães e, para desejar um bom Natal, decidiu gravar um vídeo com uma mensagem importante.

Pegando no facto de que nesta época muitas pessoas decidem oferecer de presente um cão, Patrick decidiu explicar, no vídeo partilhado no Youtube, qual a melhor “raça” para oferecer este Natal. Para isso, o treinador de cães, relembra ironicamente que muitas pessoas querem um animal, mas não aceitam as consequências de o ter.

Por isso, para quem deseja um cão bem comportado, que não ladre ou que não ocupe muito tempo, há uma solução: um cão de peluche.

No fim, a mensagem é apenas uma: Para ter um cão é preciso ter a disponibilidade e a vontade certa para cuidar dele. O vídeo é ainda uma ajuda para lembrar os comportamentos que levam, muitas vezes, ao abandono dos animais.

“Ao início ainda fiquei preocupado, mas depois vi que a mensagem era bem especial, muitos parabéns pela ideia”, escreveu um utilizador.

“A resposta que merecem os mamíferos fúteis e materialistas”, lê-se noutro comentário.