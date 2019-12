Polícia impede rapto de criança portuguesa de férias com os pais em Londres

A polícia britânica travou, esta quinta-feira à tarde, o rapto de uma criança portuguesa, de seis anos, que estava de férias com os pais, em Londres.

Segundo a notícia avançada pela TVI, tudo aconteceu quando a família, natural da zona de Matosinhos, estava a visitar uma galeria. O raptor aproveitou a distração dos pais e conseguiu levar a criança, um rapaz, para fora do local.

Os pais deram rapidamente conta da situação e alertaram elementos da polícia que estavam naquele espaço.

A polícia agiu rapidamente e conseguiu intercetar o homem com o menino na rua.

De acordo com a estação televisiva, o homem foi detido e a polícia está agora a investigar as imagens de videovigilância da galeria, de forma a perceber os contornos do caso.

A família deverá regressar a Portugal nos próximos dias, depois de apresentar o seu depoimento.