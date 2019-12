Popular encontra ossadas humanas numa zona ardida em Alijó

Foram encontradas, esta quinta-feira, ossadas humanas, na zona de Casas da Estrada, em Alijó, numa área atingida por um incêndio, neste verão.

Segundo fonte da GNR, citada pela agência Lusa, foi um popular que encontrou as ossadas. A área, atingida por um incêndio neste verão, fica a cerca de um quilómetro da Autoestrada 4 (A4), onde em fevereiro desapareceu um camionista de 45 anos após um acidente de camião.

A Polícia Judiciária foi chamada a investigar o caso.

De acordo com a agência noticiosa, na altura, o acidente ocorreu naquela zona da A4, localizada entre os nós do Pópulo e de Murça, perto de uma das saídas de emergência. Quando os militares chegaram ao local encontraram o camião tombado na autoestrada, sem qualquer indício do condutor. De acordo com a GNR, as câmaras de vigilância e testemunhas no local indicam que o homem saiu da autoestrada perto do local do acidente.

A GNR efetuou buscas nas imediações e nas aldeias próximas, mas até então não houve qualquer sinal do homem, natural do distrito de Braga.