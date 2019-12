Lukaku e Smalling reagem à manchete polémica do Corriere dello Sport

O jornal italiano fez esta quinta-feira capa com Romelu Lukaku e Chris Smalling, a propósito do Inter-Roma desta sexta-feira, com a manchete 'Black Friday', estando agora a ser acusado de racismo.

Depois da indignação que a capa gerou um pouco por toda a Europa, agora foi a vez de os dois jogadores reagirem à manchete polémica.

"Ao invés de se focar na batalha entre as suas equipas, o corriere dello sport criou uma das capas mais parvas que vi na minha carreira. Vocês continuam a alimentar o sentimento negativo e o tema racismo", começou por escrever o avançado belga, acrescentando: "deviam fazer um melhor trabalho".

Também o jogador inglês de 30 anos já reagiu, considerando a situação um "ato errado e altamente insensível".

"Espero que os editores envolvidos na publicação deste título assumam a responsabilidade e compreendam o poder que possuem através das palavras e o impacto que essas palavras podem ter", escreveu o central da equipa orientada por Paulo Fonseca.