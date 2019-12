Jovens de 17 e 23 anos detidos por roubos por esticão

Suspeitos abordavam as vítimas na via pública, arrancando com violência peças de ouro ou outros bens que tivessem na sua posse.

A GNR deteve, na terça-feira, dois jovens de 17 e 23 anos pela prática de diversos roubos por esticão, nos concelhos de Torres Novas e Tomar.

Segundo um comunicado da GNR, emitido esta quinta-feira, numa investigação que decorria há cerca de três meses por roubos por esticão a idosos, “os militares apuraram que os suspeitos abordavam as vítimas na via pública, arrancando com violência peças de ouro ou outros bens que tivessem na sua posse. No seguimento das diligências foram efetuadas duas buscas domiciliárias e três em veículos, o que levou à apreensão de 480 euros em numerário, 23 artigos em ouro e três telemóveis”.

Depois de terem sido presentes ao Tribunal Judicial da Comarca de Santarém, o suspeito, de 17 anos, ficou sujeito à medida de coação de apresentações diárias no posto policial da sua área de residência e o de 23 anos ficou em prisão preventiva, tendo sido conduzido ao Estabelecimento Prisional de Torres Novas.