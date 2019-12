Ângelo Rodrigues junta-se a Cristina Ferreira no pequeno ecrã

Daniel Oliveira anunciou, esta quinta-feira, o regresso de Ângelo Rodrigues à televisão portuguesa. O ator vai estar presente numa edição especial d'O Programa da Cristina.

O anúncio foi feito através do Instagram, onde o o diretor de programas da SIC partilhou uma fotografia do programa, que irá ser emitido já este sábado. “O regresso em grande de @angelorodrigues_oficial com a @dailycristina, numa edição especial d’oprogramadacristinasic. Este sábado depois do Jornal da Noite, na @sicoficial”, escreveu, na legenda.

Recorde-se que o ator esteve internado durante dois meses no hospital Garcia de Orta com uma infeção grave, decorrente de uma injeção de testosterona.