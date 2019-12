Assalto à mão armada acaba em perseguição e tiroteio nos Estados Unidos. Há quatro mortos

Um assalto à mão armada, seguido de uma perseguição policial e tiroteio fez, esta quinta-feira, quatro vítimas mortais, em Miramar, no estado norte-americano da Florida.

O assalto ocorreu numa joalharia em Coral Gables, a cerca de 32 quilómetros onde viria a ocorrer o tiroteio. A funcionária do espaço comercial sofreu ferimentos.

Posteriormente ao assalto, começou uma perseguição policial que culminou num tiroteio num movimentado cruzamento, durante a hora de ponta. As vítimas mortais são os homens que assaltaram a joalharia, mas também um motorista de uma carrinha de distribuição, que os assaltantes utilizaram para a fuga, e um condutor de uma viatura que se encontrava naquele cruzamento.

Nas redes sociais já circulam imagens do momento.

Suspects killed in #florida during a Police shootout on the road 👀💀#UPS #Miramar #Miami #Shooting #Robbery #CoralGables #thuglife pic.twitter.com/gvKYifVBMp