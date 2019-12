Conselho de Ministros aprova criação de grupo de trabalho para definir estratégia contra a corrupção

O Conselho de Ministros aprovou esta quinta-feira a criação de um grupo de trabalho para definir uma “estratégia nacional, global e integrada de combate à corrupção”.

Este grupo de trabalho ficará sob a alçada do Ministério da Justiça e contará com a participação de diferentes entidades e profissionais. Segundo o comunicado do Conselho de Ministros, esta estratégia deverá ser “nacional, global e integrada” e o grupo “terá por finalidade desenvolver os objetivos do programa do Governo” e “instituir um relatório nacional anticorrupção”.

Nos últimos anos o número de inquéritos iniciados por crimes de corrupção e criminalidade conexa tem vindo a aumentar. Se em 2014/15 se registaram 1619 processos, em 2017/18 foram registados mais do dobro – 3309 processos.