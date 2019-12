Pais obrigaram filho de cinco anos a tomar banho de água fria e espancaram-no até à morte porque sujou a roupa

Uma mulher, do estado norte-americano do Illinois, acusada de matar o filho de cinco anos, declarou-se culpada do crime, e pode agora enfrentar entre 20 a 60 anos de prisão. JoAnn Cunningham, de 36 anos, tinha-se declarado inocente. No entanto, esta quinta-feira, confessou que matou o filho. Também o pai da criança, Andrew Freud, é acusado do homicídio da criança, mas continua a declara-se inocente.

De acordo com a imprensa norte-americana, o caso remonta ao passado mês de abril. Segundo a acusação, a criança foi obrigada a tomar um banho de água fria durante um longo período de tempo, depois de ter sujado a roupa, e espancada até à morte.

O corpo do menino, AJ Freund, foi encontrado embrulhado em plástico, numa cova pouco profunda, uma semana depois dos pais comunicarem à polícia que o filho estava desaparecido.

Meses antes, o menino já tinha dado a entender a um médico que sofria de abusos. As autoridades informaram que o menino sofreu vários traumas e foi vítima de negligência durante a sua curta vida. A família vivia numa casa, que, segundo a polícia, “cheirava a fezes e a urina”.