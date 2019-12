Após chamada de socorro, autoridades encontram carro acidentado sem ninguém no interior em Braga

Um carro acidentado foi encontrado, na madrugada desta sexta-feira, sem ninguém no interior.

Segundo o Jornal de Notícias, os Bombeiros Sapadores de Braga, INEM e GNR, depararam-se com a situação depois de uma chamada de socorro de um condutor. O homem alertou para o facto de ver apenas a traseira de um automóvel, caído numa vala.

A viatura foi encontrada na Estrada Municipal 584-1, em Morreira, num terreno com um desnível de dois metros e meio de altura.

De acordo com o mesmo jornal, o veículo não tinha ocupantes, estava trancado e, no exterior, estava caída uma mala com documentos.

O proprietário do veículo reside numa freguesia de Guimarães. A GNR está a investigar o caso.