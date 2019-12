Carlos Tévez falou sobre o seu percurso profissional numa entrevista ao ESPN. O avançado argentino, que atualmente alinha pelo Boca Juniors, recordou as temporadas em que esteve ao serviço do Manchester United entre 2007 e 2009, época em que partilhou o balneário com Cristiano Ronaldo.

“O treino era às 9 horas, eu chegava às 7h30 e ele [Cristiano Ronaldo] já estava no ginásio. Num outro dia eu chegava às 7 horas e ele também já lá estava. Às 06h45 a mesma coisa. Ele era ‘doente’, chegava sempre antes”, disse o jogador, de 35 anos, admitindo ainda que aprendeu “a ser profissional” com o português.

Apesar dos elogios ao jogador da Juventus, Carlos Tévez comparou ainda Cristiano Ronaldo a Messi e considera que o internacional português se teve de esforçar “para ser quem é”, enquanto o jogador do FC Barcelona tem “algo natural”.

“O Messi não precisava de ir para o ginásio e o Cristiano sim. O Cristiano aprendeu a desenvencilhar-se dos adversários, já o Messi a única coisa que aprendeu foi a marcar livres, nunca treinou como livrar-se de dois ou três adversários, é algo natural nele”, destacou.

“O Cristiano esforçou-se para ser quem é, claro que Messi também, mas Messi surpreende todos, até a nós [os profissionais]. Ninguém sabe como pará-lo quando vem a mil à hora”, rematou.