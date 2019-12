PSP explica por que razões não se deve assustar se o ecrã da sua televisão ficar preto

As autoridades deixaram também um alerta na sua página de Facebook.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) alertou, esta sexta-feira, através da sua conta de Facebook, para a existência de novas frequências na rede de emissores TDT, o que, em certos, casos, pode fazer com o ecrã dos televisores fique preto. A solução passa por voltar a sintonizar as frequências, algo que, apesar de poder parecer complicado, a ANACOM ajuda a desmistificar com um vídeo.

As autoridades alertam ainda para que os utilizadores não comprem equipamentos ou serviços de televisão paga, com o argumento de que é necessário face às mudanças da TDT.

“Isso é fraudulento, pois não é preciso substituir ou reorientar as antenas, trocar a televisão ou o descodificador e ninguém terá que subscrever serviços de televisão paga”, avisa a PSP, na rede social.

Em caso de dúvidas, a PSP sugere contactar a ANACOM, através do 800 102 102, ou mesmo as autoridades.