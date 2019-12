Bar que vende oxigénio abre na Índia devido ao elevado nível de poluição

O Oxy Pure é um bar onde os clientes pagam entre 3,60 a 5,40 euros para inalarem, através de tubos, ar puro com aromas – entre os quais lavanda, hortelã e canela.

Um bar que vende oxigénio abriu em Nova Deli depois de, este domingo, a Índia ter declarado estado de emergência de saúde pública na capital, devido ao facto de as partículas mortais no ar terem subido 60 vezes acima do que a Organização Mundial de Saúde (OMS) considera seguro.

A compra de purificadores e tapar todas as entradas de ar das casas com toalhas são medidas que deixaram de ser suficientes, assistindo assim a capital indiana ao nascimento de novos negócios.

O Oxy Pure é um bar onde os clientes pagam entre 3,60 a 5,40 euros para inalarem, através de tubos, ar puro com aromas – entre os quais lavanda, hortelã e canela.

Aryavir Kumar, proprietário do bar, contou à revista Exame que ainda não obteve lucro com o negócio, que está aberto desde maio. Aryavir contou, porém, que pretende abrir bares semelhantes nas cidades de Mumbai e Bangalore, e também no aeroporto da capital.

O governo da cidade fechou todas as escolas primárias duas vezes este mês e os médicos dos hospitais e clínicas relatam uma subida brutal no número de pacientes com problemas respiratórios graves.

O espaço fica no Select Citywalk, um shopping em Nova Deli. Ali, os clientes pagam entre 4 a 6 dólares americanos (3,60€ a 5,40€), por 15 minutos de oxigénio. À escolha, têm sete aromas como, por exemplo, lavanda, capim-limão, hortelã e canela.

À Exame, o proprietário do espaço, Aryavir Kumar, diz não ter tido ainda lucro com este negócio, que abriu em maio. No entanto, planeia abrir outros bares semelhantes no aeroporto de Nova Deli e nas cidades de Mumbai e Bangalore.

Uma das clientes do bar, que fica localizado num centro comercial, explicou que começou a utilizar o serviço porque sentia os olhos e a garganta irritada. “Não sei se é psicológico, mas sinto-me bem ao saber que estou a inalar oxigénio puro, mesmo que por apenas 15 minutos”, justificou.