Amante de Rosa Grilo sai em liberdade

António Joaquim é acusado do homicídio de Luís Grilo, em coautoria com Rosa Grilo.

António Joaquim, acusado da morte do triatleta Luís Grilo, em coautoria com a mulher da vítima, Rosa Grilo, vai ser esta sexta-feira posto em liberdade, avança a agência Lusa, que cita fonte judicial.

De acordo com a agência noticiosa, Ricardo Serrano Vieira, advogado de António Joaquim, confirmou que o coletivo de juízes, que está a julgar o caso no tribunal de Loures, decidiu alterar a medida de coação do arguido, que até então se encontrava em prisão preventiva.

O advogado acrescentou ainda que se estava a deslocar para o Estabelecimento Prisional da Polícia Judiciária para ir buscar o seu constituinte.

Recorde-se que, segundo a acusação do Ministério Público (MP), foi António Joaquim o autor do disparo sobre Luís Grilo, na presença da amante e mulher da vítima, Rosa Grilo.