Aerosmith atuam em Lisboa no dia 6 de julho

Os Aerosmith vão estar em digressão pela Europa no próximo ano, quando assinalam 50 anos de existência, com direito a paragem em Portugal, para um concerto no dia 6 de julho, no Altice Arena, em Lisboa.

A promotora Everything is New anunciou, através de comunicado, que a banda norte-americana vai dar início à digressão europeia no dia 13 de junho, na cidade italiana de Milão, seguindo depois para Zurique, Dessel, Praga, Paris e Madrid, antes de chegar a Lisboa.

Os bilhetes para o concerto em Portugal, com preços entre os 59 (no Balcão 2) e os 95 euros (no 'Golden Circle'), vão ser postos à venda na próxima sexta-feira.