Duas das pessoas que travaram o atacante na ponte de Londres já tinham sido condenadas por homicídio

Um dos homens que perseguiu e ajudou a reter o atacante da Ponte de Londres, que, no passado dia 29, esfaqueou mortalmente duas pessoas, era John Crilly, condenado, em 2005, pelo homicídio de Augustine Maduemezia. O homem de 48 anos encontrava-se no local para participar numa conferência de reabilitação de condenados, razão pela qual também James Ford, um outro condenado que ajudou na captura do atacante, estava na Ponte de Londres.

John Crilly era amigo de Jack Merrit, uma das vítimas mortais. Conheceram-se, segundo o jornal britânico The Sun, na prisão, quando Merrit era seu mentor num programa de reabilitação de reclusos. Crilly chegou, inclusive, a ir à cerimónia de fim de curso de Jack Merrit, em setembro, quando este terminou o curso de advocacia.

O homicida em liberdade condicional, que se tornou um ‘herói’ nesta história, ajudou a reter Usman Khan quando lhe bateu com um extintor. É possível, nas imagens, ver Crilly a cobrir o atacante com o produto do interior do extintor.

Recorde-se que Usman Khan, que já era conhecido das autoridades, esfaqueou cinco pessoas na Ponte de Londres, no passado dia 29. Devido aos ferimentos, duas das vítimas acabaram por morrer.

Jack Merritt was a young man who was working to help to rehabilitate prisoners and to fight their corner when so few would. My heart breaks for him and his family. The world is so cruel sometimes. RIP Jack 💔#LondonBridge #LondonBridgeAttack #JackMerritt pic.twitter.com/xkpo2aalvx