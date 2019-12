Rafa paga ceia de Natal a família carenciada

Rafa, jogador do Benfica, vai pagar a ceia de Natal de uma família de Vieira do Minho, região de Braga, que passa por dificuldades financeiras.

António Vieira ficou tetraplégico, com uma incapacidade de 99%, na sequência de um acidente de trabalho em março de 2018. Desde então a família tem passado por algumas dificuldades e criou inclusivamente uma campanha, através das redes sociais, para angariar 20 mil euros para ajudar nas despesas. É também no Facebook, onde partilharam a publicação sobre a campanha, que explicam que venderam a casa onde viviam porque era muito pequena e se mudaram para a casa da sogra de António, enquanto tenta construir uma casa com as condições que o homem precisa para ter uma vida “com alguma qualidade e segurança”.

O pedido de ajuda ao avançado do Benfica foi feito por Tiago Velho, atual treinador do Grupo Desportivo do Gerês.

“Ele falou com o jogador e ele disponibilizou-se a pagar a ceia de Natal”, disse Rosa Oliveira, a mulher de António Vieira, em declarações ao jornal O Minho.

A mulher demonstrou ainda “profundo agradecimento” pelo gesto.

Recorde-se que Rafa alinhou pelo Sp. Braga entre 2013 e 2016.