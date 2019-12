Marta Temido fala em investimento "reforçado" e em saúde mental como "grande prioridade" do Governo

Marta Temido afirmou, esta sexta-feira, que o relatório de 2019 sobre a Situação da Saúde na União Europeia mostra que o investimento na saúde, em Portugal, “tem de ser reforçado”.

À margem do 1.º Congresso Recovery Portugal 2019, em Barcelos, acrescentou que foi esse reforço que foi feito “ao longo da anterior legislatura”. “É nesse objetivo que estamos a trabalhar para o próximo Orçamento do Estado”, garantiu.

A ministra afirmou ainda, segundo o Jornal de Notícias, que apesar de o documento apresentar “aspetos que indica necessidade de trabalho de melhoria”, este é um “bom relatório” para Portugal. "Mas, se não houvesse nada melhorar, o que estaríamos cá a fazer?", questionou.

Marta Temido destacou os “resultados muito positivos” que o documento atribui a Portugal em matéria de cuidados de saúde primários, de cobertura a nível de vacinação, de hospitalizações evitáveis, de aumento da esperança média de vida e das "boas tendências" da mortalidade evitável.

A prioridade do Governo para esta legislatura é, segundo Marta Temido, o reforço do da rede do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e a melhoria de acesso e qualificação da prestação dos cuidados de saúde. Para a ministra “não basta colocar mais verbas no SNS”, é necessária organização e adoção de práticas internacionais. A saúde mental terá "grande prioridade" nas apostas do Governo para esta legislatura, segundo a ministra.