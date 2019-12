Benfica segura liderança com vitória por 4-1 no Bessa

O Benfica venceu, esta sexta-feira, o Boavista no Estádio do Bessa, por 4-1, no jogo que abriu a 13.ª jornada da Primeira Liga de futebol.

Carlos Vinícius voltou a bisar, com golos aos 35' e aos 62'. Franco Cervi marcou aos 52' e Gabriel Pires encerrou o marcador já no período de compensação aos 90+2’.

O único golo dos axadrezados foi marcado por Stojilijkovic aos 44 minutos, tendo as equipas chegado ao Intervalo empatados. No entanto, o Benfica entrou mais forte na segunda parte e acabou por conseguir uma goleada.

Sublinhe-se que Vinícius, que também tinha bisado na última jornada no jogo frente ao Marítimo, soma agora nove golos, igualando o colega Pizzi no topo da lista de melhores marcadores do campeonato.

Os encarnados somam já 36 pontos, mais cinco do que o FC Porto, que defronta o Belenenses SAD no domingo.

Com esta derrota, o Boavista arrisca perder a sexta posição do campeonato, onde está com 18 pontos.