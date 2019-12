Baixa de temperatura marca início da semana

A temperatura mínima volta a descer esta segunda-feira. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), as temperaturas vão chegar aos 20 graus, em Faro.

O distrito mais frio é a Guarda, onde as temperaturas vão variar entre os 4 e os 10 graus.

Em Lisboa, a temperatura máxima vai situar-se entre os 11 e os 17 graus, enquanto mais a norte, no Porto, as temperaturas estarão entre os 7 e os 14 anos.

Apesar de haver possibilidade de formação de geada ou gelo na Beira Alta, o resto do país será marcado por ventos fracos a moderados.

A agitação marítima coloca ainda, entre as 15h e as 3h de terça-feira, sete distritos sob alerta amarelo – Viana do castelo, Porto, Lisboa, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga.