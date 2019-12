Nova Zelândia. Erupção inesperada mata pelo menos cinco pessoas

Um vulcão na Nova Zelândia entrou em erupção, esta segunda-feira, às 14 horas locais (1h em Portugal). Pelo menos cinco pessoas morreram e, segundo a polícia neozelandesa, citada pela agência Reuters, e já 23 pessoas foram resgatadas. Há ainda pessoas desaparecidas, porém, as operações de resgate estarão a ser dificultadas devido à falta de visibilidade causada pelo fumo.

Segundo a BBC, um grupo de turistas ter-se-á aproximado da cratera instantes antes do vulcão da ilha Branco, também conhecido por Whakaari, ter entrado em erupção.

As autoridades neozelandesas afirmaram ainda, segundo a publicação britânica, ser “provável” que o número de mortos venha a aumentar. A erupção causou uma coluna densa de fumo com centenas de metros de altura, visível da ilha Norte da Nova Zelândia.

Segundo o jornal local New Zealand Herald, o Governo neozelandês tinha instalado um abrigo na ilha vulcânica, no caso de acontecer uma erupção inesperada, tal como aconteceu esta segunda-feira. Ainda não se sabe se o abrigo foi utilizado. Os primeiros dados, revelados por Jacinta Ardern, primeira-ministra, davam conta de que estariam cerca de 100 pessoas na ilha. As autoridades revelaram, mais tarde, que os números apontam para 50 visitantes, sem haver, no entanto, uma confirmação.

“Sabemos que havia um número de turistas na ilha na altura da erupção, tanto neozelandeses como turistas estrangeiros”, explicou a governante. “Posso assegurar-vos que a polícia está a fazer tudo o que pode”, acrescentou.

Eruption of the #WhiteIsland #volcano in New Zealand, this morning 9th December, number of people are unaccounted for! Video via @sch #NewZealand #eruption pic.twitter.com/39wV1hFLQr