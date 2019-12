Financial Times escolhe quatro universidades portuguesas em ranking anual

O Financial Times divulgou, esta segunda-feira, o ranking anual das melhores universidades europeias na área de gestão. Entre as 100 melhores nesta área estão quatro portuguesas.

A Nova School of Business and Economics lidera o ranking português, ocupando o 30.º lugar. A duas posições de distância está a Católica School of Business & Economics, que, face a 2018, desceu dois lugares, ocupando agora o 32.º lugar.

A Porto Business School e a ISCTE Business School são também consideradas neste ranking, ocupando os 66.º e 67.º lugares na tabela, respetivamente.

A liderar a tabela está a francesa HEC Paris, que este ano ficou com o lugar que a britânica London Business School tinha conquistado em 2018.