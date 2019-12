Cliente rouba táxi após desentendimento por causa do preço da viagem

Um homem de 41 anos foi detido pela GNR de Portimão, durante a madrugada desta segunda-feira, depois de ter agredido um taxista e roubado o carro em que ambos seguiam inicialmente.

O agressor seguia, segundo o jornal Correio da Manhã, no carro com o taxista, quando se desentenderam. Em causa esteve, segundo a mesma publicação o preço da viagem. O passageiro terá esmurrado o taxista, de 56 anos, que ficou com escoriações na zona da boca. Segundo o mesmo jornal, o agressor ameaçou a vítima com uma faca, porém, o homem de 56 anos, conseguiu sair do carro.

O agressor acabou por fugir no carro, porém, foi encontrado junto do Parque da Mina, na EN266, a pé, sem qualquer faca, depois de se ter, alegadamente, despistado na viatura.