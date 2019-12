"Vai ser um campeonato a três. Acrescento as equipas de arbitragem"

Treinador do FC Porto deixou críticas à equipa de arbitragem do final da partida com o Belenenses.

O FC Porto atrasou-se na corrida pela liderança do campeonato ao empatar no Jamor com o Belenenses, ficando agora a quatro pontos do Benfica.

O Belenenses SAD adiantou-se no marcador na primeira parte, aos 14 minutos, mas a equipa de Sérgio Conceição empatou a partida aos 32 minutos, através da marcação de uma grande penalidade apontada por Alex Telles.

No final da partida, Sérgio Conceição deixou muitas críticas à equipa de arbitragem depois de questionado se a luta pelo campeonato seria a dois: "A três. Vai ser um campeonato a três. Acrescento as equipas historicamente candidatas ao título e as equipas de arbitragem. Com as equipas de arbitragem que têm existido nesta Liga fica mais difícil. É preciso que decidam bem. Começou o ano passado com este senhor [João Pinheiro] e agora este ano. Assim fica mais difícil"