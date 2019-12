António Raminhos fez piada com Ângelo Rodrigues e o ator... respondeu

Ator reagiu com humor a brincadeira do humorista.

Ângelo Rodrigues deu, este sábado, a primeira entrevista desde que esteve internado cerca de dois meses no hospital. O ator foi convidado de Cristina Ferreira, numa edição especial de O Programa da Cristina.

Durante a emissão, Ângelo Rodrigues foi surpreendido por amigos e colegas, entre eles, a atriz Maria João Abreu, que acabou por revelar um episódio que ocorreu durante o internamento do ator.

“Uma amiga sacerdotisa no Tibete disse-me para enviar uma mensagem no grupo (no whatsapp) para toda a gente visualizar uma chuva dourada sobre o Ângelo”, revelou a atriz, que procurou saber o que poderia fazer para ajudar o ator.

O humorista António Raminhos não deixou passar ao lado o momento e brincou com a situação, ao fazer uma edição do referido vídeo nas redes sociais.

Entre as muitas figuras públicas que reagiram à brincadeira do humorista, esteve o próprio Ângelo Rodrigues.

“Passa aí a toalha que ainda não acabei de me secar”, escreveu Ângelo num comentário