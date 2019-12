Está escolhida a Miss Universo 2019

A Miss Universo foi eleita, este domingo, em Atlanta, nos Estados Unidos. O concurso de beleza mais famoso do mundo coroou Zozibini Tunzi, da África do Sul. A modelo de 26 anos partilhou o pódio com Ashley Alvidrez, do México, mas foi com Paola Chacón, da Costa Rica, que disputou o primeiro lugar.

Zozibini Tunzi destacou-se na competição pela forma carismática com que interveio, nomeadamente quando lhe perguntaram o que se devia ensinar às mulheres mais jovens. A modelo respondeu que liderança era aquilo de que as mulheres mais jovens precisam, já que era algo que lhes faltava há muito tempo. “Não porque nós não queremos, mas por causa dos rótulos que a sociedade dá às mulheres”, explicou. A reação do público foi clara quando Tunzi respondeu, dando a perceber, pelos aplausos, que ali estava uma favorita à vitória.

Entre as 90 concorrentes havia também três participantes de países lusófonos: Angola, Brasil e Portugal.

O Brasil e Portugal ficaram no top 20, enquanto Angola não conseguiu ficar entre as 20 favoritas.