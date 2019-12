Criança de quatro anos com pneumonia forçada a dormir em chão de hospital

Uma criança de quatro anos terá sido obrigada a dormir no chão de um hospital, na cidade britânica de Leeds, devido à falta de camas. Jack Williment terá ido para o hospital, no centro da cidade, de ambulância e terá esperado durante quatro horas, em cima mantas, por ser atendido, com uma máscara de oxigénio, segundo o jornal britânico The Sun.

A criança terá sido levada para o hospital devido a uma gripe, depois de, durante seis dias, apresentar sinais como vómitos, febre e tosse.

Primeiro, os médicos disseram que se tratava de uma virose, no entanto, a mãe teve que voltar ao hospital com a criança, que não apresentava sinais de melhorias e se recusava a comer. Jack Williment acabou por ser diagnosticado com pneumonia.

Sara Williment, a mãe da criança, acabou por confessar ao jornal Mirror que a criança precisou de dormir. “Acabou por adormecer num monte de casacos”, que a mãe usou para o tapar e manter aquecido.

O secretário de Estado Sombra de Saúde e Assistência Social já pediu ao primeiro-ministro, Boris Johnson, que emita um pedido de desculpas à família Williment.

Com o aproximar das eleições, esta quinta-feira, a mãe admitiu que vai votar, pela primeira vez no Partido Trabalhista, depois de a situação ter gerado uma polémica onde várias pessoas atribuíram as culpas ao Partido Conservador e aos cortes no sistema de saúde britânico.