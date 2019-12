Protagonistas da série The Crown vivem romance fora do ecrã

A química de Claire Foy e Matt Smith poderá ter passado do pequeno ecrã para a vida real três anos depois de terem começado a contracenar. Segundo avança o jornal britânico Daily Mail, há rumores de que os atores que dão vida à Rainha Isabel II e ao Príncipe Filipe na série The Crown podem estar mesmo a viver um romance.

Apesar de contracenarem desde 2016, o romance terá começado mais recentemente, depois de o ator que faz de Duque de Edimburgo ter terminado o seu namoro de cinco anos com a também atriz Lily James.

Os dois atores sempre se deram bem, e essa cumplicidade já era conhecida do grande público, quando, em 2017, Foy se encontrou com Smith no aeroporto e os dois foram apanhados num abraço cúmplice, ou quando os paparazzi capturaram os dois num bar, em Londres.

Essa cumplicidade conhecida do público levou a que os dois contracenassem de novo como um casal, na peça ‘Pulmões’. Mais recentemente, a atriz, divorciada, esteve em Verona, porém, terá falado acerca do amor. “Eu tive alguns Romeus no meu tempo mas agora estou demasiado crescida para isso”.

A protagonista da série falou ainda do seu primeiro amor. “Ele partiu o meu coração. Amores não correspondidos tornaram-se um hábito, e eu nunca fui bem sucedida no amor”, disse, ao Daily Mail.