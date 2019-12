Luz. IVA pode variar consoante consumo

De acordo com os últimos dados, Portugal teve a segunda descida mais significativa nos preços da eletricidade entre os países da União Europeia (UE), no primeiro semestre deste ano, ficando apenas atrás da Dinamarca.

O Governo poderá estar a preparar-se para aplicar taxas de IVA sobre a eletricidade que variam consoante escalões de consumo: mais alta para quem consome mais e mais baixa para quem consome mês.

A notícia foi adiantada por Luís Marques Mendes, no seu espaço de comentário na SIC, mas para isso, terá de receber luz verde por parte de Bruxelas.

De acordo com os últimos dados, Portugal teve a segunda descida mais significativa nos preços da eletricidade entre os países da União Europeia (UE), no primeiro semestre deste ano, ficando apenas atrás da Dinamarca. Com esta queda, o preço da luz em Portugal ficou abaixo da média europeia pela primeira vez desde 2014. Ainda assim, continua no top 10 dos Estados-membros mais caros, tanto na luz como no gás.

A queda nos preços da eletricidade em Portugal foi de 4,1%, no primeiro semestre do ano, de acordo com os dados divulgados pelo gabinete de estatística da UE esta terça-feira. Com esta descida, o preço médio da eletricidade em Portugal, de 0,2154 euros por quilowatt-hora (kWh), acabou por ficar abaixo da média da UE, de 0,2159 euros por kWh.