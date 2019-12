Menina de cinco anos protagoniza momento heróico ao carregar irmão bebé descalço durante nevão

A história de uma criança de cinco anos está a ser partilhada por vários órgãos de comunicação internacionais.

A menina, que vive no Alasca juntamente com a sua mãe e irmão, assustou-se com um apagão, visto estar sozinha em casa com o menino de 18 meses, e decidiu pedir ajuda aos vizinhos, que vivem a cerca de 800 metros da sua casa.

Descalça e com pouca roupa, a criança decidiu levar o bebé ao colo até à casa dos vizinhos, numa noite onde se registavam temperaturas de 31 graus negativos.

O caso ocorreu na passada terça-feira. As duas crianças sofreram ferimentos devido ao frio, no entanto, encontram-se bem de saúde.

A mãe, Julie Peter, de 37 anos, foi detida, devido a ter deixado os filhos sozinhos em casa e tê-los exposto a uma situação perigosa.