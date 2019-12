Imagens mostram momento em que turistas são surpreendidos com vulcão a entrar em erupção | Vídeo

Um vulcão na Nova Zelândia entrou em erupção, esta segunda-feira, às 14 horas locais (1h em Portugal). Segundo o último balanço das autoridades, cinco pessoas morreram, 18 ficaram feridas e dez pessoas continuam desaparecidas. No entanto, as operações de resgate foram suspensas por questões de segurança e a polícia informou que não há sinais de sobreviventes na ilha, denominada Ilha Branca.

A erupção causou uma coluna densa de fumo com centenas de metros de altura, visível da ilha Norte da Nova Zelândia.

A ilha é conhecida por ser uma atração turística, no momento em que o vulcão Whakaari entrou em erupção estavam na ilha, ou perto dela, cerca de 50 turistas neozelandeses e estrangeiros. Nas redes sociais, entre os vários relatos, está o de um casal de brasileiro que contou que participou numa das excursões, que são feitas de barcou ou helicóptero, antes da erupção.

"Coisa mais louca da nossa vida acaba de acontecer. A gente passeou o vulcão uma hora e pouco, 10 minutos depois que a gente deixou [o vulcão], entrou no barco, o vulcão entrou em erupção”, relataram.

“O outro tour que chegou logo depois, infelizmente, não conseguiu sair a tempo. Algumas pessoas sofreram queimaduras pelo corpo - algumas bastante sérias. A gente teve que ficar por lá para socorrer essas pessoas que estavam na ilha”, explicaram.

A possibilidade de uma erupção vulcânica perigosa já tinha sido levantada pelos cientistas há alguns meses. No final de setembro, o vulcanólogo Steve Sherburn já tinha avisado que a atividade vulcânica do Whakaari tinha aumentado. Nas redes sociais, circula vários vídeos do momento em que o vulcão entrou em erupção.

Five people confirmed dead after #eruption of New Zealand's #Whakaari / White Island #volcano, with more unaccounted for. It's believed that up to 50 people were on the island, with less than half that number evacuated. https://t.co/LkoXQtZsW0