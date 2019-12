Homem suspeito de violência doméstica detido em Gouveia

Um homem de 47 anos foi detido, na passada sexta-feira, suspeito de exercer violência doméstica sobre o filho menor e a mulher, em Gouveia, distrito da Guarda. O arguido é acusado de agredir os familiares fisicamente e psicologicamente.

O homem foi presente ao Tribunal Judicial de Almeida e foi proibido de manter contacto com as vítimas e aproximar-se delas, a menos de 500 metros, e proibido de se aproximar da residência familiar e da escola do filho, sendo controlado através de uma pulseira eletrónica.