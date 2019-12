Camisola com Pai Natal a usar drogas gera polémica: "O Pai Natal gosta de saborear neve colombiana de qualidade”

A cadeia de supermercados Walmart do Canadá está envolvida em polémica, depois de colocar à venda uma camisola de Natal onde o Pai Natal surgia atrás de uma mesa com três linhas de uma substância branca, semelhante a cocaína.“Deixa nevar”, lia-se por baixo da imagem estampada na peça de roupa.

Além disso, também a descrição do produto no site da retalhista aumentou a controvérsia. “Todos sabemos como a neve funciona. (...) a melhor neve vem diretamente da América do Sul. Uma triste notícia para o alegre e velho São Nicolau que é do Polo Norte. É por isso que o Pai Natal gosta de saborear o momento em que coloca as mãos em neve colombiana de qualidade”, dizia a descrição.

No entanto, esta camisola não foi caso único. No site do Walmart Canadá eram várias as peças de roupa alusivas ao Natal onde a imagem do Pai Natal aparecia em situações improváveis, por exemplo, sem roupa.

Entretanto, um porta-voz da Walmart pediu desculpa pelo sucedido e referiu que o produto foi removido do site. Além disso, o responsável sublinhou ainda que a peça não representa os valores da cadeia de supermercado e culpou terceiros pela sua venda online.