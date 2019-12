Jorge Jesus eleito melhor treinador do ano no Brasil

Jorge Jesus foi esta segunda-feira eleito melhor treinador do ano no Brasil, ao ser galardoado com a Bola de Prata, prémio entregue pela estação televisiva ESPN.

Jesus, que ficou à frente de Jorge Sampaoli (Santos) e Renato Gaúcho (Grêmio), volta a fazer história, desta vez ao tornar-se o primeiro técnico estrangeiro a vencer esta eleição.

Recorde-se que o treinador português, de 65 anos, venceu o Brasileirão e a Libertadores no primeiro ano ao serviço do Flamengo.

Este mês ainda vai disputar o Mundial de Clubes pelo conjunto do Rio de Janeiro.

"Quero dar os parabéns aos nossos adversários. O Flamengo é o vencedor, mas tivemos rivais que obrigaram a ter um empenho muito grande. O troféu faz parte da estrutura do Flamengo, que tem um grupo de jogadores sensacionais e apaixonados pelo que fazem", comentou Jesus.

O técnico considera que este é um "marco histórico" na sua carreira, mas que "não para por aqui".