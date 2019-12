Homem morre atropelado por trator agrícola no Sabugal

No local estiveram 12 operacionais, pertencentes aos Bombeiros Voluntários do Sabugal, da GNR e da Viatura Médica de Emergência e Reanimação, apoiados por quatro veículos.

Um homem com 68 anos morreu, esta segunda-feira, atropelado por um trator agrícola no concelho do Sabugal, no distrito da Guarda, segundo fontes da GNR e da Proteção Civil, citadas pela agência Lusa.

O alerta foi registado às 16h51. “Terá sido o trator que se destravou e atropelou o manobrador", disse fonte do Comando Territorial da GNR da Guarda.

No local estiveram 12 operacionais, pertencentes aos Bombeiros Voluntários do Sabugal, da GNR e da Viatura Médica de Emergência e Reanimação, apoiados por quatro veículos.