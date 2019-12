Avião da Força Aérea chilena desaparece a caminho da Antártida

Um avião da Força Aérea chilena foi dado como desaparecido, esta segunda-feira, enquanto se dirigia para uma base na Antártida.

A aeronave levava, segundo a agência Reuters, 38 pessoas a borda, entre as quais 21 eram passageiros e 17 faziam parte da tripulação.

O avião descolou da base aérea de Chabunco, na cidade de Punta Arenas, no sul do país às 16h55 – 19h55 em Portugal – e os operadores aéreos perderam o contacto com o avião do modelo Hércules C130 às 18h – 21h em Lisboa.

A Força Aérea chilena diz ter perdido “o contacto via rádio” e uma operação de socorro está em curso para tentar localizar o avião, depois de ser declarado “estado de alerta”. A Marinha chilena está a participar nesta operação.

A bordo do avião seguiam pessoas que iam prestar apoio logístico na manitenção das instalações nas bases do continente.

O Presidente do Chile, Sebastián Piñera já reagiu ao incidente. “Desolados com o desaparecimento do avião Hércules da Força Aérea chilena, que viajava com 38 passageiros rumo à Antárctida a partir de Punta Arenas (...) vamos monitorizar as operações de busca e o envio de equipas de resgate”, escreveu, no Twitter.