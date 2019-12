Sérgio Conceição terá dado um soco ao treinador do Belenenses

Treinadores envolveram-se numa discussão no intervalo do jogo.

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, e Pedro Ribeiro, treinador do Belenenses, foram identificados pela polícia no seguimento de confrontos registados no túnel que dá acesso ao relvado do Jamor no jogo que terminou com um empate a uma bola, avança a CMTV.

De acordo com a mesma publicação, fonte próxima do Belenenses garante que as agressões aconteceram mesmo, enquanto fonte próxima de Sérgio Conceição nega que tenham havido agressões, garantindo que apenas houve uma troca de insultos e ânimos mais exaltados.

Entretanto, através de Francisco J. Marques, o FC Porto já respondeu, afirmando que “este folclore só serve para desviar as atenções do pântano em que transformaram o futebol português, mas, a bem da verdade, importa dizer que Sérgio Conceição não foi identificado pela polícia ou por quem quer que seja”, escreveu no Twitter o diretor de comunicação do FC Porto.

Noutro tweet, J. Marques nega qualquer agressão do treinador do FC Porto ao treinador do Belenenses. “Obviamente, não houve agressões, socos, não voaram cadeiras, nem ninguém apertou o pescoço a ninguém”.