Corpo de mulher encontrado em vala no Cartaxo

A Polícia Judiciária está a investigar as circunstâncias em que ocorreu a morte de uma mulher, encontrada no domingo numa vala entre Vila Nova de São Pedro, Azambuja, e Vale da Pinta, no Cartaxo.

Segundo o Correio da Manhã, tudo indica que seja Vitalina Galvão, de 86 anos, que desapareceu a 5 de agosto naquela zona. A idosa foi vista pela última vez quando saía de um supermercado, no Cartaxo, onde tinha ido às compras.

O corpo, em avançado estado de decomposição, foi descoberto por dois caçadores.

As buscas, feitas por autoridades e população, prolongaram-se por uma semana, sem sinais da idosa.