Maria João Abreu também já reagiu à piada de Raminhos sobre Ângelo Rodrigues

As declarações de Maria João Abreu sobre Ângelo Rodrigues continuam a dar que falar. "Uma amiga sacerdotisa no Tibete disse-me para enviar uma mensagem no grupo para toda a gente visualizar uma chuva dourada sobre o Ângelo", afirmou a atriz no programa especial de Cristina Ferreira, no sábado à noite.

O humorista António Raminhos não deixou passar a frase sem fazer uma piada no Instagram, o que levou a muitos comentários, incluindo o de Ângelo Rodrigues que mostrou que não perdeu o bom humor.

Agora foi a vez de Maria João Abreu reagir à piada que Raminhos fez com as suas próprias declarações sobre chuva dourada. "António Raminhos, já aprendi a lição", escreveu a atriz, acompanhando as suas palavras com vários emojis a chorar a rir.

O comentário de Maria João Abreu surge em resposta a uma frase onde o humorista afirma que a atriz fez "uma má escolha de palavras para uma boa intenção".