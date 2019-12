Cristiano Ronaldo está arrependido de ter deixado o Real Madrid

Cristiano Ronaldo mudou-se a época passada do Real Madrid para a Juventus a troco de 100 milhões de euros. No entanto, as coisas não têm corrido tão bem como o avançado português esperava.

De acordo com o jornal britânico Mirror, Cristiano Ronaldo terá confessado a alguns ex-colegas do Real Madrid que deveria ter continuado no clube, sobretudo depois de ter falhado a conquista da Bola de Ouro, uma vez que este acredita que se tive continuado em Madrid teria mais hipóteses de conquistar o ambicionado troféu.

Recorde-se que no ano passado foi outro jogador do Real Madrid, Luka Modric, a vencer a Bola de Ouro.