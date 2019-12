O Ministério da Justiça revelou quais os nomes mais escolhidos para bebés em 2019, até ao dia 5 de dezembro deste ano.

De acordo com os dados, citados pela TVI24, Francisco foi o nome de rapaz mais registado. Quanto às raparigas, Maria foi o nome mais escolhido.

Segundo o Ministério da Justiça, este ano nasceram 1618 Franciscos. Segue-se o nome João, com 1544 registos, e Santiago, que ocupa o terceiro lugar, com 1391 registos. De seguida, os nomes mais populares foram Afonso (1227 registos) e Gabriel (1208).

O top 10 dos nomes mais escolhidos conta ainda com Duarte (1197), Lourenço (1188), Miguel (1159), Rodrigo (1143) e Tomás (1132).

Quanto às raparigas, em 2019 foram registadas 5198 Marias. O segundo lugar, e com um número muito menor, é ocupado pelo nome Leonor, com 1451 registos. Matilde ocupa o terceiro lugar, com 1374 registos. Em quarto lugar surge o nome Carolina, com 1064 registos, e, logo de seguida, o nome Beatriz, com 974.

Entre os 10 nomes mais escolhidos estão ainda Alice 8915), Benedita (896), Mariana (794), Ana (782) e Francisca (774).