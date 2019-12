Lusodescendente eleito jogador de futsal do ano no Canadá

O lusodescendente Luís Rocha foi nomeado o Jogador de Futsal do Ano no Canadá, anunciou, na segunda-feira, a associação de futebol canadiana 'Canada Soccer' no seu site oficial.

O jogador, de 24 anos, conquistou a distinção depois de ter sido o melhor marcador no campeonato daquele país, tendo marcado onze golos e feito três assistências só na fase final da competição, em abril.

O jovem joga pelo Toronto Idolo Futsal, bicampeão, além de representar o Canadá pela seleção.