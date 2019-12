Grupo francês Terrésens investe mais de 30 milhões na Comporta

O grupo francês Terrésens vai investir mais de 30 milhões de euros no projeto La Réserve, na vila da Comporta.

Os projetos encontram-se em fase de construção, com conclusão prevista para os apartamentos no verão de 2021, townhouses na 1ª fase do verão de 2022 e villas no quarto trimestre de 2022. Cerca de 60% das propriedades já estão pré-reservadas.

"A mais de um ano da conclusão dos primeiros apartamentos, isto deixa-nos extremamente satisfeitos. É muito oportuno estarmos a desenvolver este projeto num país como Portugal e num local tão distinto e apelativo como a Comporta. Se em muitos países somos referenciados pelos nossos projetos em regiões montanhosas e mais ligados ao inverno, aqui queremos desbravar caminho indo ao encontro da mesma sofisticação e da nossa própria traça, mas com a vertente do verão e praia. A simplicidade e a autenticidade dos lugares é o que mais nos inspira e é sem dúvida, o que encontramos aqui.” refere, Sabine Fossat, gerente responsável do Grupo Terreséns em Portugal.

O La Réserve possui um espaço de 10 hectares e terá à disposição 3 tipos de propriedades: Apartamentos, Vilas e Moradias de luxo. Num total de 162 preparados e equipados. As tipologias consistirãoem 56Apartamentos T2, 82 Vilas T2até T4 e 24 moradias de luxo T4 e T5.