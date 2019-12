Défice da balança comercial abranda pelo primeiro mês em 2019

As exportações em outubro aumentaram 8,4%, em comparação com o mesmo período do ano passado, segundo os dados divulgados esta terça-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). O relatório indica que as importações cresceram 6,5% em valores homólogos, tornando outubro no primeiro mês de 2019 em que as vendas de bens ao exterior cresceram mais do que as importações.

O aumento verificou-se igualmente nos dados em cadeia, com uma subida de 5,4% nas exportações e 13,3% nas importações, em comparação com o mês de setembro anterior.

Esta aceleração das exportações permite fazer abrandar o desequilíbrio da balança comercial, que se tem verificado ao longo de todo o ano, com o défice a aumentar sete milhões de euros em outubro de 2019, atingindo os 1647 milhões de euros. De acordo com o INE, os dados registados permitiram que a balança comercial atingisse um saldo negativo de 1138 milhões de euros, o que resulta numa diminuição do défice de seis milhões de euros em relação a outubro de 2018.