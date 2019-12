Vídeo mostra árbitra de 16 anos a ser ameaçada por adepto: "Quando te apanhar lá fora, violo-te"

Uma jovem de 16 anos foi ameaçada, esta sexta-feira, em Fuerteventura, nas ilhas Canárias, por um adepto num jogo de futsal. No último minuto do jogo, uma zanga entre os jogadores do Chilegua La Pared Sports Club e Unión Deportiva Jandía levou a que um adepto ameaçasse a jovem que estava a arbitrar o jogo regional.

“Quando te apanhar lá fora, violo-te. Vou partir-te a cara”, terá dito o adepto do Jandía, segundo o jornal desportivo Marca, que teve acesso à ata arbitral do jogo. O documento fazia referência à situação, que fez com quem alguns jogadores interviessem na situação.

Esta não é a primeira vez que o clube é notificado por má conduta. O clube foi castigado, recentemente, devido a uma intervenção por parte do presidente e do treinador, que entraram em campo para intimidar o árbitro da partida.